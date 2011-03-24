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Spor

MESUT ÖZİL ''EN İYİ OLMA'' YOLUNDA MADRİD (A.A)

24 Mart 2011 12:08

-MESUT ÖZİL ''EN İYİ OLMA'' YOLUNDA MADRİD (A.A) - 24.03.2011 - Real Madrid'in ve Almanya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Mesut Özil, "Dünyanın en iyilerinden biri olmada daha yolun yarısındayım" dedi. Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Almanya Milli Takımı ile Kazakistan'a karşı oynayacak olan Mesut, düzenlenen basın toplantısında, genç bir futbolcu olarak iyi yolda ilerlediğini söyledi.  Real Madrid'de olmaktan mutlu olduğunu belirten Özil, "Real Madrid formasıyla rahatım. Orada oynamaktan gurur duyuyorum. İşler yolunda gidiyor ve bunun için çok sert çalışıyorum" ifadesini kullandı.  Mesut, Real Madridli takım arkadaşlarıyla çok iyi anlaştığını vurgulayarak, "Onlarla birlikte oynamaktan zevk alıyorum ve bu sahada gözüküyor. Beni destekliyorlar ve en önemlisi teknik direktör bana güveniyor. Tüm bunlar özgür oynamamı sağlıyor" dedi. Mesut, ayrıca, Kazakistan'a karşı kazanmaları için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini de kaydetti. 

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