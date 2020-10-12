Mesut Özil'e, Al Nassr'dan 20 milyon euroluk teklif

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-description m-b" data-flex-order="1">Arsenal'da forma şansı bulamayan ve UEFA listesine de adı yazılmayan Mesut Özil için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan teklif geldi.</p>\n<div class="detail-tools flex-start" data-flex-order="0">\n<p>Britanya basınında yer alan haberde Al Nassr'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil için Arsenal'e 5,5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi.</p>\n<p>Haberde Al Nassr'ın 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcuya ise 20 milyon euro'ya yakın bir yıllık ücretten iki yıllık teklif yaptığı ifade edildi.</p>\n<p>Arsenal'den yılda bonuslarla beraber 20 milyon euro kazanan Mesut Özil'in Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak bakmadığı, sözleşmesinin bitiminde MLS'e gitmeyi düşündüğü iddia ediliyor.</p>\n<p>Mesut Özil için daha önce de Fenerbahçe ilgi göstermiş ancak yüksek maaşı nedeniyle transferden vazgeçilmişti.</p>\n<div> </div>\n</div>\n</body>\n</html>