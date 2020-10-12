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Spor

Mesut Özil'e, Al Nassr'dan 20 milyon euroluk teklif

12 Ekim 2020 14:08

Arsenal'da forma şansı bulamayan ve UEFA listesine de adı yazılmayan Mesut Özil için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan teklif geldi.

Britanya basınında yer alan haberde Al Nassr'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil için Arsenal'e 5,5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği belirtildi.

Haberde Al Nassr'ın 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcuya ise 20 milyon euro'ya yakın bir yıllık ücretten iki yıllık teklif yaptığı ifade edildi.

Arsenal'den yılda bonuslarla beraber 20 milyon euro kazanan Mesut Özil'in Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak bakmadığı, sözleşmesinin bitiminde MLS'e gitmeyi düşündüğü iddia ediliyor.

Mesut Özil için daha önce de Fenerbahçe ilgi göstermiş ancak yüksek maaşı nedeniyle transferden vazgeçilmişti.

 

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