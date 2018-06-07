Mesut Özil, Dünya Kupası'nda oynayamayabilir

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman Milli Futbolcu Mesut Özil'in sakatlığından dolayı Dünya Kupası'nda oynamama ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

Sözcü’nün Alman basını BILD’den aktardığı habere göre, Mesut Özil, Dünya Kupası’nı kaçırabilir. Belinde ve dizinde ağrıları bulunan Özil’in sakatlığının ciddi olduğu belirtildi.

Son 4 günde antrenmana çıkamayan Mesut’un Suudi Arabistan ile oynanacak hazırlık maçında sahada yer almayacağı ve Dünya Kupası’nı da kaçırma ihtimalinin olduğu kaydedildi.

Teknik Direktör Joachim Löw Mesut’un sağlık durumuyla yakından ilgileniyor. Avusturya ile oynanan hazırlık maçında 76. dakikada yerini Draxler’e bırakan Mesut Özil, takımının tek golünü atmıştı.