Mesut Özil, Dünya Kupası primiyle 23 çocuğu ameliyat ettirdi

Arsenal’in Alman futbolcusu Mesut Özil, Almanya'yla Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra aldığı primi Brezilyalı 23 çocuğun ameliyat masraflarını karşılamak için harcadı. Alman yıldız, bu davranışından ötürü Laureus Medya Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Almanya'nın 2014 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından örnek bir yardım organizasyonuna imza atan Mesut, şampiyonluk primiyle 23 hasta çocuğun ameliyat masraflarını üstlendi. Mesut Özil bu davranışından ötürü Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen törende Laureus Medya Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Törene Mesut Özil'in yanı sıra Alman futbolcu Erik Durm, eski kaleci Jens Lehmann ve Franz Beckenbauer de katıldı. Aldığı ödülden ötürü duyduğu mutluluğu paylaşan Mesut, yardım çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

‘Yardım etmeye devam edeceğim’

Mesut, "Yaptığım iş insanlara yardım etmeyi kolaylaştırıyor. Futbolcular büyük paralar kazanıyor. Çocuklara yardım etmek, onların daha rahat bir hayata ulaşmalarını sağlamak beni motive ediyor. Daha fazla çocuğu mutlu edebilmek için sahada elimden geleni yapmaya devam edeceğim. İleride başka projelere de imza atmak istiyorum" dedi.yıldız oyuncusu Didier Drogba, sezon sonu profesyonel futbola veda edeceği mesajı verdi.

Chelsea'nin Fildişi Sahilli yıldızı Didier Drogba, sezon sonu futbol hayatına nokta koyacağı yönünde sinyaller verdi.

2004-2012 arasında formasını giydiği Chelsea'ye 2 yıllık bir aradan sonra geri dönen yıldız futbolcu, İngiliz basınına emeklilik planlarıyla ilgili bilgi verdi.

"Önümde bir yıl daha var. Daha çok kupa kazanıp, yeniden tarih yazmamız lazım" ifadelerini kullanan Drogba, futbolu keyif alarak bırakmayı hedeflediğini dile getirdi.

Bu sezon Diego Costa ve Loic Remy ile birlikte Chelsea'nin forvet hattını oluşturan Drogba, lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere 13 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3 kez fileleri havalandıran 36 yaşındaki yıldızın futbolu bıraktıktan sonra Chelsea teknik ekibine katılması bekleniyor.