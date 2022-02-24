Mesut Özil’den "savaşa hayır" paylaşımı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına başlattığı askeri saldırı harekatına dünya kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil de, bu insanlık suçuna karşı sessiz kalmadı.

Sosyal medya hesabından, Özil forması giyen ve bir askere kırmızı kart gösteren çocuk fotoğrafı paylaşan süper star, Rusya’nın işgal hareketine tepkisini dile getirdi.