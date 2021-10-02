Mesut Özil'den kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi'nde, 3-0 kaybedilen Olympiakos karşılaşmasında gribal enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkartılan Mesut Özil, antrenmana katılmadı. Kasımpaşa hazırlıklarında bulunmayan ve hastalıktan çıkan, Mesut'un karşılaşmada sahada olma ihtimali zayıf görülüyor. Mesut, büyük bir olasılıkla kulübede olacak.



Yarın Kadıköy'de Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in ilk 11'de başlama ihtimali zayıf görülüyor. Maçın hazırlıklarına dün akşam saatlerinde başlayan Fenerbahçe'de Mesut, antrenmanda yer almadı.

Hastalıktan çıkan ve antrenman eksikliği olan Mesut, mücadeleye yedek kulübesinde başlayabilir. Vitor Pereira, Mesut'u fizik olarak tam hazır olmadan sahaya sürmüyor. Yedekte başlama ihtimali daha yüksek gözüküyor.