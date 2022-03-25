Mesut Özil'den kadro dışı kararı sonrası ilk açıklama

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan takım kaptanlarından Mesut Özil açıklama yaptı.

Büyük beklentilerle geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, alınan kararın ardından Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakıldı.

Kulüp duyuruyu, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır." şeklinde yaptı.

Yıldız oyuncu Play Spor'a kadro dışı açıklaması yaptı. Mesut Özil kararın bilgisi dahilinde olmadığını söyledi.

Mesut Özil'in açıklaması

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil, "Kadro dışı kararından haberim yoktu. Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. 'Senin gelmene gerek yok' yanıtını aldım." açıklamasını yaptı.

Mesut Özil dünya basınında

Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı bırakılan iki isim dünya basınında yer aldı. AS ve Marca gibi dünyada en çok takip edilen spor gazeteleri Mesut Özil haberini, "Özil yine kadro dışı" şeklinde oyuncularına duyurdu.

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