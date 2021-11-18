Mesut Özil'den derbi paylaşımı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından Galatasaray derbisi ile ilgili paylaşımda bulundu.

21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray'ın sahası NEF Stadyumu'nda oynanacak derbi için "günden güne daha da heyecanlandığını" söyleyen Mesut, takım olarak hazır olduklarını söyledi.

Mesut Özil paylaşımında, "Bu hafta büyük derbi var. Günden güne daha da heyecanlanıyoruz... Pazar günü desteklerinizi mutlaka bekliyoruz. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız" ifadelerini kullandı.