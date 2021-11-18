T24 LogoT24 Logo
Spor

Mesut Özil'den derbi paylaşımı

Özil, Galatasaray derbisine günler kala sosyal medya hesabından maçla ilgili bir paylaşım yaptı

18 Kasım 2021 16:31

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından Galatasaray derbisi ile ilgili paylaşımda bulundu.

21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray'ın sahası NEF Stadyumu'nda oynanacak derbi için "günden güne daha da heyecanlandığını" söyleyen Mesut, takım olarak hazır olduklarını söyledi.

Mesut Özil paylaşımında, "Bu hafta büyük derbi var. Günden güne daha da heyecanlanıyoruz... Pazar günü desteklerinizi mutlaka bekliyoruz. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız" ifadelerini kullandı.

fenerbahçegalatasaraymesut özilderbipaylaşımı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24