Mesut Özil: 'Çok mutluyum'

Almanya 1'nci Futbol Ligi'nin 32'nci haftasında Werder Bremen'in Frankfurt deplasmanında 5-0 galip geldiği maçta başarılı bir futbol ortaya koyan Mesut Özil göz doldurdu. Taraftarların `Mesut, Mesut' sloganıyla alkışladığı genç yıldız bir penaltı aldı, birde golün pasını vererek gönüllere taht kurdu.



İstanbul'da Ukrayna'nın Shakhtar Donets takımına karşı oynayacakları final karşılaşmasının çok güzel bir maç olacağına inandığını ifade eden Mesut, ``UEFA Kupası finalini İstanbul'da oynayacağımız için çok mutluyum. Orada oynamak ayrıca benim için ayrı bir gurur'' dedi. Mesut Türkiye ile Almanya arasındaki seçimi ise kesinlikle Almanya tarafından kullanacağını belirtti.



Mesut karşılaşma sonrası sadece DHA kameralarına konuştu.



Mesut Güzel bir maç. Çok başarılı bir performans. bir penaltı aldın, birde golün asistliğini yaptın. Neler söyleyeceksin?



- Güzel bir maçtı. Eğlenceli geçti. Çok gol attık. Frankfurt'u yendiğimiz için çok mutluyum.



Çok başarılı bir oyun ortaya koyup alkışlandın. Duygularını alabilir miyiz?



- Güzel bir maç oldu. Güzeldi. Arkamdan ayağıma değdi. Mutlak gol pozisyonuydu. Penaltı verdi. Ve golümüzü attık. Dediğim gibi yendiğimiz için çok mutluyum.



Türkiye'de UEFA Kupası maçı oynayacaksınız, Şükrü Saraçoğlu Stadı'ında duyguların nedir?



- Çok mutluyuz, ilk önce finale geldiğimiz için. Bir de İstanbul'da yani. Mükemmel bir maç olacak. İnşallah orada yeneriz. Güzel bir atmosfer olur orda. UEFA Kupası finalini İstanbul'da oynamak, benim için bir gurur.



Hep söylediğin gibi hayalindeki bir stadtta final oynayacaksın?



- Evet . Dediğim gibi ben Fenerbahçeliyim. Bir de onların sahasında final oynayacağız. Çok ama çok mutluyum. Önemlisi o maçı kazanmak, kupayı elimizde tutmak. İnşallah dualarım kabul olur.



Türkiye ile Almanya A milli takımları arasında hala seçme şansın var.?



- Bu konuda konuşmak istemiyorum. Ben Almanya'yı seçtim



Kararın kesinmi?



Evet.



Menacer Allofs: 'Yarı türk takımıyız'



İstanbul seyircisinin kendilerini destekleyeceğini vurgulayan Werder Bremen menajeri Klaus Allofs'ta "Biz yarı bir Türk takımımıyız. 9 kez Antalya'da kış hazırlıklarımızı yaptık. Çok kez Türkiye'de özellikle Antalya'Da maçlar oynadık. Türkler çok sıcık ve misafirperver insanlar Ayrıca kadromuzda Mesut Özil var. Gelecek sezon da Erhan Albayrak takımımızda forma giyecek.



Finalin İstanbul'da oynayacak olmasının kendileri için ayrı bir gurur vesilesi olduğunu dile getiren Allofs, "Şükrü Saraçoğlu stadının atmosferinin mükemmel olduğunu duyduk. Türk taraftarlarımızında destekleriyle İstanbul'da Ukrayna'nın Shakhtar Donets takımını yenerek kupayı Almanya'ya getirmek istiyoruz'' dedi.



Mesut Özil'in her geçen gün futboluna katkı yaptığını belirten Klaus Allofs, "Mesut çok iyi bir futbolcu. Gelecekte çok iyi bir yıldız olma yolunda emin adımlarla gidiyor. Kendisinin performansından çok memnunuz'' dedi.