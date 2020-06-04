Mesut Özil bir sponsorunu daha kaybetti

Dünyaca ünlü spor markası Adidas, Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'le yola devam etmeme kararı aldı.

İngiltere Premier Lig’de Arsenal forması giyen Mesut Özil, 2013’ten 2020 sonuna kadar 25 milyon Euro’luk reklam anlaşması bulunan sponsoru Adidas’ı kaybediyor.

Bild’de yer alan habere göre, marka, Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik durgunluğun yanı sıra Mesut’un Alman Milli Takımı’nı bırakması ve imajının düşmesi.

Yılda 3.5 milyon Euro’luk kayıp yaşayacak Özil, 2018 yılında Alman Milli Takımı’nda artık oynamayacağını açıkladıktan sonra, başka bir sponsoru olan Mercedes de anlaşmayı feshetmişti.

Mesut bu sezon çıktığı 23 maçta 1 gol atıp, 3 asist yaparken beklentilerin altında kaldı.