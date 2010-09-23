-MESUT ÖZİL BAŞARIDAN EMİN MADRİD (A.A) - 23.09.2010 - Real Madrid'in Türk kökenli Alman futbolcusu Mesut Özil, AS gazetesinde yayımlanan demecinde ''Bernabeu kısa zamanda futbolumuzu alkışlayacak'' dedi. Real Madrid'in ligde lider olmasına rağmen oynadığı futbolla henüz taraftarları memnun edememesiyle ilgili yöneltilen eleştirileri cevaplayan Özil, ''Lideriz ve daha da iyi oynayabileceğimizi biliyoruz. Gelişmekte olan genç bir takımız, önümüzde zorlu bir yol var. Daha güçlü olacağız ve taraftarlar bundan zevk alacak. Eminim ki Bernabeu kısa zamanda futbolumuzu alkışlayacak'' değerlendirmesinde bulundu. Beşiktaş'ta forma giyen eski Real Madrid'li Guti'ye benzetilen Özil, İspanyol futbolcu için ''Oyunda inanılmaz bir göze sahip, öldürücü paslar verebiliyor ve çok iyi bir sol ayağı var'' şeklinde konuştu. İker Casillas'ın sevgilisi Sara Carbonero'nun Cristiano Ronaldo için ''Sahada egoist'' şeklindeki sözüne katılmayan Özil, ''Ronaldo bir takım oyuncusu. Espanyol'a karşı atılan ikinci golde, Higuain'e verdiği pasta bunu görebilirsiniz. Bizim için çok önemli bir futbolcu'' dedi. Kaka'nın sakatlıktan çıkmasıyla ilk 11'deki durumunun ne olacağı sorulan 21 yaşındaki futbolcu, ''Ben kendime bakarım. Bu takımda hiçkimse kendini ilk 11'de garanti hissedemez'' cevabını verdi. Özil, teknik direktör Mourinho ile bazen İngilizce bazen de az da olsa İspanyolca anlaştıklarını, gerektiğinde tercüman kullandıklarını söyleyip, haftada 2 veya 3 gün İspanyolca kursu aldığını dile getirdi. Öte yandan, ''Babam her zaman yanımda oldu. Şimdi de öyle. Aileme ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum'' diyen Özil, ''Özgüveni ve imanlı biri olmasını babasından öğrendiğini'' kaydetti. Özil ayrıca Real Madrid'de kendisi gibi Müslüman olsun Hristiyan olsun birçok dindar futbolcunun maç öncesinde dua ettiğini anlattı. ''Çok güzel ve eğlenceli bir çocukluk dönemi geçirdiğini, çocukluğunda Türk olmasından dolayı Almanya'da hiçbir zorluk yaşamadığını'' kaydeden Özil, ''Şu anda hayatımın tadını çıkartıyorum. Sahip olduğum şeyler için Allah'a teşekkür ediyorum. Neşeli ve mutlu biriyim, herşeye sahibim. Sağlıklı, sürekli ilk 11'de oynayan, kupalar kazanan biri olmaya devam etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.