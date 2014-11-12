Mesut Özil babasıyla mahkemelik oldu

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ile babası Mustafa Özil'in maddi konulardan ötürü davalık olduğu, daha sonra olayın tatlıya bağlanarak davanın geri çekildiği öne sürüldü.

Kölner Express gazetesinde yer alan habere göre, Mustafa Özil, oğlu Mesut Özil’in menacerlik ve danışmanlık ücreti olarak 600 bin Euro, bir saat firması reklamı için aracılık etmesinden dolayı da 30 bin Euro ve lüks bir aracın kendisine verilmesini mahkemeye başvurarak talep etti.

Düsseldorf Eyalet Mahkemesinde "2b = 242/13" dosya numarasıyla yapılan müracaat sonunda açılan davanın ilk duruşmanın 19 Kasım’da yapılmasının planlandığı ancak tarafların anlaşarak davayı geri çektiği kaydedildi.

Almanya A Milli Futbol Takımı’nda da forma giyen Mesut Özil, kendisine danışmanlık yapan babası Mustafa Özil ile geçen yıl yollarını ayırmıştı. 2011 yılının temmuz ayında babası Mustafa Özil’le çalışmaya başlayan Mesut Özil, daha önce Reza Fezali’yle çalışmıştı. Mesut Özil’in halen yeni menajerliğini ve aynı zamanda avukatlığını Erkut Söğüt yapıyor.

Real Madrid’den Arsenal’e 50 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Mesut Özil, Londra ekibiyle 2018’e kadar yıllığı 7 milyon Euro bir sözleşme imzalamıştı.