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Spor

Mesut Özil Alman Milli Takımı kadrosunda yok BERLİN (A.A)

03 Eylül 2011 22:03

-Mesut Özil Alman Milli Takımı kadrosunda yok BERLİN (A.A) - 03.09.2011 - Polonya'ya pazartesi günü hazırlık maçı için gidecek olan Alman Milli Futbol Takımı kadrosunda Mesut Özil, Bastian Schweinsteiger ve kaleci Manuel Neuer yer almayacak. Polonya maçı öncesinde bugün açıklamalarda bulunan Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Mesut ile birlikte Schweinsteiger ve Neuer'in dinlenmesini istediğini belirterek, bu kararının, sportif konseptinin bir parçası olduğunu söyledi. Löw, mümkün olduğu takdirde, kendi kulüplerinde yoğun şekilde çalıştırılan futbolcularını dinlendirmek istediğini kaydetti. Mesut, Almanya'nın dün akşam Avusturya'yı 6-2 yendiği karşılaşmada 2 gol atmıştı.  

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