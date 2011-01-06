-MESUT ÖZİL ADRIANA LIMA'YA HAYRANMIŞ BERLİN (A.A) - 06.01.2011 - Alman Bunte dergisi, Real Madrid'de oynayan Alman Milli Takımının Türk kökenli futbolcusu Mesut Özil'in, kendisinden büyük, 29 yaşındaki tanınmış evli manken Adriana Lima'ya hayranlık duyduğunu yazdı. Mesut, dergiye yaptığı açıklamada, hangi tanınmış kişiyi akşam yemeğine davet etmek istediğinin sorulması üzerine, ''Robert de Niro. Brezilyalı süper manken Adriana Lima'yı da getirirse iyi olur'' şeklinde yanıt verdi. Mesut'un ayrıldığı sevgilisi Anna-Maria Lagerblom'un da kendisinden büyük olduğunun hatırlatıldığı haberde, 2009 yılı Şubat ayında Sırp basketbolcu Marko Jaric ile evlenen Lima'nın, aynı yılın Kasım ayında Valentina adlı kız çocuğunu dünyaya getirdiği kaydedildi. Haberde ayrıca, mankenliğe 18 yaşında başlayan Lima'nın yılda 6 milyon avro kazandığı, Mesut'un Real Madrid'de aldığı ücretin ise yılda ''sadece'' 5 milyon avro olduğu belirtildi.