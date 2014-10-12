Mesut Özil adım adım Bayern Münih'e gidiyor

50 milyon Euro'ya Real Madrid'den Arsenal'e transfer olan ancak mutsuz olduğunu açıklayın Mesut Özil'in Ocak ayında 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e geçeceği iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal'da mutsuz olan Mesut Özil, Ocak ayı ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor ve yıldız oyuncunun en ciddi talibi Bundesliga devi Bayern Münih.

Bavyera temsilcisinin Mesut Özil transfer için 30 milyon Euro gibi yüksek bir bütçe ayırdığı belirtilirken, Arsenal'ın da söz konusu transfere sıcak baktığı iddia edildi.

Arsenal'ın Fransız teknik patronu Arsene Wenger, Mesut Özil'in satılması durumunda Matt Hummels, Julian Draxler ve Sami Khedira gibi isimleri gündemine alarak bu isimler için transfer girişimlerine hız verecek.