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Spor

Mesut Özil: "Kariyerimi Real Madrid'de noktalamak istiyorum" ANKARA (A.A)

02 Şubat 2012 14:36

-Mesut Özil: "Kariyerimi Real Madrid'de noktalamak istiyorum" ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Real Madrid'in yıldız futbolcularından Mesut Özil, kariyerini mevcut takımında noktalamak istediğini söyledi. Kicker dergisine demeç veren 23 yaşındaki futbolcu, Madrid'de çok mutlu olduğunu, kendisine kalsa kariyerinin sonuna kadar Real Madrid formasını giymeyi tercih edeceğini kaydetti. Açıklamasında Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu öven futbolcu, ''Benimle devamlı konuşuyor ve destek oluyor. Madrid için önemli olduğum hissini veriyor. Gösterdiği inançtan dolayı kendisine minnettarım'' diye konuştu.

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