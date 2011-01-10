-MESUT ÖZİL "EN ETKİLİ 100 ALMAN" ARASINDA BERLİN (A.A) - 10.01.2011 - Alman Focus dergisi, bu sezon başında Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer olan Alman Milli Takımı oyuncusu Mesut Özil'i "En etkili 100 Alman" arasında gösterdi. Dergi tarafından spor alanında en etkili Almanlar arasında gösterilen Mesut'un, Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda başka bir gezegenden gelmiş bir kişi gibi oynadığı ve Almanya'nın İngiltere'yi 4-1, Arjantin'i de 4-0 yendiği maçta önemli bir rol üstlendiği belirtildi. Mesut'un daha sonra Werder Bremen'den 15 milyon avro transfer bedeli ödenerek Real Madrid'e transfer olduğu hatırlatılan haberde, burada Christiano Ronaldo ve Angel di Maria ile birlikte seyircilere büyüleyici anlar yaşattığı kaydedildi. Haberde, 2011 yılının da Mesut için önemli bir yıl olacağı ifade edildi. Toplumu şekillendiren ve ileriye götürecek "En etkili 100 Alman" arasında spor alanında Mesut'un yanı sıra milli futbolcu Nuri Şahin'in oynadığı Borussia Dortmund'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Formula 1 Şampiyonu Sebastian Vettel, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ve Alman milli basketbolcu Dirk Nowitzki de gösterildi. "Düşünürler" alanında da Almanya'nın eski Başbakanı Helmut Schmidt, Papa 16. Benediktus, Protestan Kilisesi'nin eski başkanı Margot Kaessmann, "Almanya Kendini Yok Ediyor" adlı kitabı ile Müslümanları eleştiren Almanya Merkez Bankasının eski yönetim kurulu üyesi Thilo Sarrazin yer alırken, politikacılar alanında da Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Çalışma Bakanı Ursula von der Leyen, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Federal Suç Dairesi (BKA) Başkanı Jörg Ziercke, Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer ve Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Renate Künast gösterildi.