Mesut öğretmen, gönüllü baktığı hayvanlar için rehabilitasyon merkezi istiyor

Mesut MADAN/YEŞİLOVA (Burdur), (DHA) - BURDUR\'un Yeşilova ilçesinde, müzik öğretmeni Mesut Çal (38), 2 yıldır zor şartlarda sokak hayvanlarının bakımını yapmaya çalıştığı geçici barınağın yerine daha iyi ortam sağlanması için rehabilitasyon merkezi yapılmasını isterken, \"Burada hastalık çok çabuk ilerliyor. 2 yıldır burada yavru büyütemedim. Buraya getirdiğimiz hiçbir hayvanı yaşatamıyoruz\" dedi.

Yeşilova İmam Hatip Lisesi\'nde müzik öğretmeni olarak görev yapan Mesut Çal, yaklaşık 2 yıldır ilçedeki sokak hayvanları için mücadele ediyor. Yeşilova Belediyesi\'nce tahsis edilen Yeşilova Kayak Merkezi\'nin arka tarafındaki geçici hayvan barınağında, çoğu köpek olmak üzere sokak hayvanlarına bakan Çal, zor şartlarda, gönüllülerin de desteğiyle mücadelesini sürdürüyor. Barınak korunaklı olmadığı için gelen kimliği belirsiz kişilerin, mama ve kapları ile köpeklerin üzerindeki 2,5 liralık tasmalar ve zincirleri çaldığını anlatan Mesut Çal, \"Böyle bir yerde hayvansever olmak, hayvanları korumaya çalışmak ütopik bir şey ama elimizden geldiğince çalışıyoruz\" diye konuştu.

\'BARINAK İSTEMİYORUZ\'

Kendisine en büyük desteği sosyal medyadaki takipçilerinin verdiğini aktaran Çal, \"Sağ olsunlar, bana büyük destek veriyorlar. Onlar olmasa hiçbir şey yapamam. Beni takip edip, güvenen insanlara teşekkür ediyorum. Sokak hayvanlarını rehabilite edebileceğimiz, kısırlaştırılması, aşılanması, küpelenmesi için tedavi merkezi olarak kullanacağımız bir yerin tahsis edilmesi. Barınak istemiyoruz. Hayvanların insanlarla birlikte yaşaması gerekiyor\" dedi.

\'2 YILDIR BURADA YAVRU BÜYÜTEMEDİM\'

Sokak hayvanlarına bakmaya çalıştığı yerin hijyenik olmadığını, bataklık olduğunu ve lağım sularıyla dolduğunu kaydeden Mesut Çal, şunları söyledi:

\"Burada hastalık çok çabuk ilerliyor sinek yüzünden. Herhangi birisi hasta oldu mu bütün yavruları kaybediyoruz. 2 yıldır bu bölgede çalışıyorum. 2 yıldır burada yavru büyütemedim. Bu çok kötü ve acı bir durum. Sokak hayvanlarını sağlıklı şekilde tedavi edebileceğimiz, hijyenik ortamın sağlanabileceği bir yer istiyoruz. Niyazlar köyü yakınlarında bulunan, Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait yıllardır kullanılmayan, atıl durumda duran binanın yasal prosedürler içerisinde, denetlenebilir şekilde bize tahsis edilmesini istiyoruz. Burada rehabilite merkezi açıp hayvanların veteriner kontrolünde daha sağlıklı şekilde hayata tutunmalarını, insanlarla birlikte yaşamalarını sağlamayı düşünüyoruz.\"

\'GETİRDİĞİMİZ HİÇBİR HAYVANI YAŞATAMIYORUZ\'

Hayvanlara baktığı için tehdit edildiğini ve hayvanların bölgede istenmediğini öne süren Mesut Çal, sokak hayvanlarının tüm ilçenin sorunu olduğunu dile getirdi. Salda Doğayı ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği\'nin başkanı olduğunu da belirten Çal, sokak hayvanı beslemenin suç olmadığını, 5199 sayılı \'Hayvan Hakları Koruma Kanunu\'na göre iş yaptıklarını vurguladı. Çal, \"Biz buraya getirdiğimiz hiçbir hayvanı yaşatamıyoruz. Sokaktan al getir, öldür, sokaktan al getir öldür gibi bir kısır döngünün içerisinde olmaktan sıkıldık ve arkadaşlarımızla birlikte çok kötü günler geçirmeye başladık. Psikolojik olarak ve sosyal yaşantı olarak çok etkileniyoruz. Beni sosyal medyadan takip eden insanlar da çok üzülüyor\" dedi.

BAŞKAN ÖZBEK: KAPALI ALAN İNŞA EDECEĞİZ

Yeşilova Belediye Başkanı CHP\'li Nuri Özbek ise barınakta iyileştirmeler yapacaklarını belirtti. Özbek, \"Hayvan barınağı içerisine kapalı bir alan inşa edeceğiz. Etrafındaki tel örgüleri sağlamlaştıracağız. Köpekler, Yeşilova\'da özgür ama hayvanları sevmeyenler var\" diye konuştu.

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