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Spor

MESUT, LA LİGA TARİHİNE GEÇTİ MADRİD (A.A)

22 Haziran 2011 19:04

-MESUT, LA LİGA TARİHİNE GEÇTİ MADRİD (A.A) - 22.06.2011 - Real Madrid'in Türk kökenli Alman futbolcusu Mesut Özil, ilk sezonunda 27 maçta galibiyet elde etmekle La Liga tarihine geçti. Real Madrid kulübü internet sitesinden verilen haberde, Mesut'un eflatun beyazlı formayla La Liga'daki ilk sezonunda 27 maçtan galip ayrılmayı başardığı ve böylece Bodo İllgner (1996-97) ile birlikte ilk sezonda en fazla maç kazanan futbolcu olarak La Liga tarihine geçtiği ifade edildi. Mesut'un "La Liga'nın en heyecan yaratan futbolculardan biri" olduğunu belirten Real Madrid kulübü, genç futbolcunun kalitesini ortaya koyarak, rekorlar kıran bir ilk sezon geçirdiğini kaydetti. Real Madrid'in geçen sezon La Liga'da oynadığı 38 maçın 36'sında forma giyen Mesut, sadece 31. ve 33. haftalarda forma giymedi. La Liga tarihinde ilk sezonunda en fazla galibiyet alan futbolcuların sıralaması şu şekilde oluştu: Mesut (27), İllgner (27), Di Maria (26), Ronaldo (26), Seedorf (26), Pantic (26), Owen (25), Vitor Bahia (25), Sneijder (24), Cristiano Ronaldo (24). 

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