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Spor

Mesut Özil: G.Saraylılar hayalkırıklığına uğrayabilir

Özil, “Ligde iyi bir sezon geçirmedik, bu yüzden Şampiyonlar Ligi’ne odaklandık. Bu kupayı almak istiyoruz” dedi

29 Mart 2013 12:46

Devler Ligi’nde karşılaşacakları Galatasaray’ı öven Real Madrid’in Türk kökenli futbolcusu Mesut Özil, her sonucun mümkün olduğunu söyledi. İstanbul’a gideceği için heyecanlı olduğunu da belirten Özil, “Üzgünüm ama oradaki dostlarım hayal kırıklığına uğrayabilir” dedi.
 
Real Madrid’in Türk kökenli futbolcusu Mesut Özil, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’la oynayacakları çeyrek final maçları öncesinde açıklamalarda bulundu.

Milliyet gazetesine konuşan Mesut Özil, Drogba ve Sneijder’le kadrosunu güçlendiren Galatasaray’a övgüler yağdırdı.

Özil, “İyi bir dönem geçiriyorlar. Elinde de çok önemli oyuncular var. Bize karşı da ekstra motivasyonla oynayacaklarını düşünüyorum” dedi.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Morinho’nun Türkiye’ye gelerek Galatasaray’ı izlediğini hatırlatan Özil, “Bize ilk olarak işimizin hiç de kolay olmadığını söyledi. Galatasaray’a karşı elbette önlem alacaktır” diye konuştu.

La Liga’da şampiyonluk şanslarının azaldığına dikkat çeken Özil, “Ligde iyi bir sezon geçirmedik, bu yüzden Şampiyonlar Ligi’ne odaklandık. Bu kupayı almak istiyoruz” dedi.

Her sonucun mümkün olduğunu dile getiren Özil, şöyle konuştu: “Turun ortada olduğunu düşünüyorum. Bernabeu’da iyi bir skor almalıyız. Bu bilinçle çıkacağız. Sonuçta ateşli bir taraftarın karşısında rövanşı oynayacağız. Kâbus görmek istemiyorsak, Madrid’de avantajı yakalamalıyız.”

İstanbul’a geleceği için heyecanlı olduğunu da belirten Özil, “Birçok arkadaşım ve dostum orada. Üzgünüm ama bazısı bundan dolayı hayal kırıklığına uğrayabilir” dedi.

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