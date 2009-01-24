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Spor

Mesut en iyiler arasında

Werder Bremen'de oynayan Mesut Özil, ''2008 yılının kazananları'' arasında gösterildi

24 Ocak 2009 02:00


Werder Bremen'de oynayan Mesut Özil, ''2008 yılının kazananları'' arasında gösterildi



Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) resmi internet sayfasında, Werder Bremen'de oynayan Mesut Özil, 2007-2008 sezonunun devre arasında yapılan araştırmada en iyi oyuncular arasında gösterildi.

Haberde Mesut'un, FC Schalke 04'ten Werder Bremen'e transfer olduktan sonra zamana ihtiyaç duyduğu ve geçen sezon sadece 6 kez ilk 11'de yer aldığı, ancak bu arada kendisini Bremen'in hücum oyununda vazgeçilmez bir oyuncu olarak geliştirdiği belirtildi.

''2008 yılının kazananları'' başlığıyla verilen haberde, Mesut'un 2008 yılında 6 golün asistini yaptığı ve 4 gol attığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, Hertha BSC Berlin'de oynayan Rafael ile Gojko Kacar, Eintracht Frankfurt'un oyuncusu Martin Fenin, Bundesliga'nın lideri TSG 1899 Hoffenheim'da oynayan Marvin Compper, VfL Wolfsburg'un kalecisi Diego Banaglio ve VfL Bochum'da oynayan Mimoun Azaouagh'un başarılı oldukları ifade edildi.

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