-MESUT BARZANİ'YE "ATLANTİK ÖDÜLÜ" ROMA (A.A) - 23.02.2011 - İtalyan Atlantik Komitesi ve İtalyan NATO Parlamenter Asamblesi, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesut Barzani'ye "Atlantik Ödülü" verdi. Bu yıl ilk kez verilen ödüle, mültecilere sağladığı destek ve bölgenin istikrarına yaptığı katkı dolayısıyla Barzani layık görüldü. İki İtalyan kuruluşunun ortaklaşa düzenlediği geceye ev sahipliği yapan Özgürlükçü Halk Partisi milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi İtalyan heyeti başkanı Sergio De Gregorio, yaptığı konuşmada, Barzani'yi ödüle layık görmelerine neden olarak, Irak'taki savaş sırasında ve daha sonra yaklaşık 10 bin Iraklı Hristiyan'a kendi bölgesinin kapılarını açıp yardım etmesini gösterdi. Barzani de konuşmasında ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu ödülün benim için çok özel bir anlamı var. Bugün burada bu ödülü almak benim için büyük onur" dedi. Ödülü, "Irak'ın kuzeyinde demokrasinin kurulmasına yardımcı olan her erkek ve kadına" adayan Barzani, ''Bu ödül, her Kürt, Arap, Türkmen, Asuri, Keldani, Ermeni, Müslüman, Hristiyan ve Yezidi'ye övgüdür" diye konuştu. Son günlerde Kuzey Afrika'da yaşanan olaylara da değinen Barzani, "Şüphesiz ki bu yaşananlar tüm bölgeyi etkileyecektir. Olayların daha fazla demokrasi temin edeceğini umuyoruz" dedi. Barzani'nin İtalya'daki temasları kapsamında Papa 16. Benediktus tarafından kabul edileceği ve İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini ile görüşeceği bildirildi. Ödül töreninde NATO, İtalya ve Irak bayraklarının yanı sıra bölgesel yönetimin bayrağının yer aldığı dikkati çekti.