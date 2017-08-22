Mesut Barzani: "Başımı vermeye hazırım, referandum ertelenmeyecek"

Erteleneceği iddiaları konuşulan Kürdistan bağımsızlık referandumu konusunda Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani net konuştu.



Erbil'de sendika temsilcileri ile biraraya gelen Barzani, Bağdat Yönetimi'nin mevcut anayasayı ihlal ettiğini ifade ederek, “Önümüzde iki seçenek var: Ayrılmak ya da Bağdat’ın tahakkümünü kabul etmek. Anayasanın bütün maddelerini ihlal eden Bağdat’ın anayasadan söz etmesi ayıptır” şeklinde konuştu.

"Devrimler özgürlük ve bağımsızlık içindir"

Artıgerçek'in haberine göre, Bağımsızlığın Kürt halkının doğal hakkı olduğunu vurgulayan Barzani sözlerini şöyle sürdürdü:



“Kürdistan halkı neden referandum kararı aldı, diye soruyorlar. Referandum kararı yeni değil. 7 Haziran'da sadece tarih belirlendi. Her dönemde verilen kurbanlar, bu büyük amaç içindi. Bu, dünya milletleri gibi bizim milletimizin doğal bir hakkıdır. Kürdistan halkının bütün devrimleri özgürlük, serbestlik ve bağımsızlık uğrunda yapılmıştır” dedi.

"Daha büyük felaketleri engellemek için"

Referandum kararının yeni felaketlerin önlenmesi için olduğunu vurgulayan Barzani, sözlerine şöyle devam etti:



“Kerkük'ten, Şengal'den çıkın’ derlerse ne yaparız? Bir şey demezsek vicdanımıza anlatamayız. Dersek, savaşmak zorunda kalırız. Daha büyük felaketleri önlemek için bunu yapmak zorundayız. Bu durum böyle devam edemez. Bütün bu kurbanlardan, felaketlerden sonra nasıl geriye döneriz? Önümüzde iki seçenek var: ya bir adım daha ilerleyeceğiz ya da Bağdat'ın yönetimine razı olmalıyız."

"Bağdat anayasayı ihlal etti"

Bağımsızlık referandumu kararına karşı Irak Anayasası'nın tartışmalı bölgelerde referandum yapılmasını öngöre 140. maddesine yapılan atıfları da eleştiren Barzani, "anayasayı ihlal eden Bağdat Yönetimi" dedi:



“Anayasayı ihlal eden Bağdat, referandum için anayasal bir madde soruyor. 140. maddeyi ihlal etti. Peşmerge ve halkın bütçesini kestiniz. Biz de bu çerçevede referanduma gidiyoruz. Aslında onların anayasadan bahsetmeleri utanç vericidir. Şimdi anayasa akıllarına geldi. Attıkları her adımla anayasayı ihlal ettiler.”



“Referandumu erteleyin’ diyenler, halkımıza daha iyi bir seçenek sunsunlar” diyen Barzani, 140 maddenin uygulanması veya peşmergeye bir miktar para gönderilmesi karşılığında mı erteleyelim. 3 - 5 ay sonra yine eskisi gibi olacak. O güven kalmadı” diye konuştu.

ABD'den bağımsızlık mesajı

2015'te yaptığı ABD ziyaretini hatırlatan Barzani, o dönem ABD Dışişleri Bakanı olan Joe Biden'ın "izin bağımsılzığı göreceğimizden eminim” dediğini aktardı:



"Obama bizim dertlerimizi anladığını ve Kürt milletinin bağımsızlık hedefine saygı duyduğunu söyledi. Obama, o dönemde önceliğin IŞİD'e karşı savaş olduğunu ifade ederek, bağımsızlık meselesinin detaylarının yardımcısı Biden'da olduğunu ve onunle görüşmemizi önerdi. Biden ile de görüştük. Biden, “Bu hakkınız ben ile sizin bağımsılzığı göreceğimizden eminim” dedi. Ancak ben Amerika veya belli bir devletin bizi destekleyeceğine dair söz verdiğini söylemedim. Ama kimse de bunun yapılması halinde karşı çıkacağını söylemedi.”

"Başımı vermeye hazırım"

Barzani açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı:



"Başarırsak hepimize hayırlı olsun. Allah korusun başarısız olursak, her türlü hesabı vermeye hazırım. O zaman 4 -5 günde sınırlar kapanırsa, açlıktan ölmeyiz. Cezası ne olursa çekmeye hazırım. Bu uğurda başımı vermeye hazırım” dedi.