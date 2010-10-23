-MESUT BAKKAL'DAN DUYGU YÜKLÜ VEDA SİVAS (A.A) - 23.10.2010 - Sivasspor ile yolları ayrılan teknik direktör Mesut Bakkal, görevinden kendi isteğiyle istifa ettiğini belirterek, ''Benim gitmem belki Sivasspor için daha iyi olacak, onun için fazla uzatmaya gerek yok, ama özellikle bu takıma ve bu kulübe sahip çıkılması ve destek verilmesi en doğru karar'' dedi. Bakkal, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, takımdan ayrılma gerekçelerini anlattı. Sivasspor Kulübü'ndeki görevinden kendi isteğiyle istifa ettiğini anlatan Bakkal, ''Yani hiçbir şart öne sürmeden, hiçbir çatışma ve kavga olmadan, gayet dostane, seviyeli, düzeyli bir ayrılma oldu. Geçen sezon geldiğim dönemden itibaren güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum, bazı zamanlarda da bazı şeyleri zorlamanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum'' diye konuştu. Geldiği günden bu yana herkese çok olumlu bir sinerji yansıttığını, camiadan da aynı sinerjiyi aldığını belirten Bakkal, şunları kaydetti: ''Ama maalesef dün bu olay artık negatifleşmeye başladı, bunun da Sivasspor'a zarar getireceğini düşündüğüm için bu görevimden istifa ediyorum, kendi isteğimle istifa ediyorum. Bundan sonra Sivasspor'a başarılar diliyorum. Özellikle buradaki arkadaşlara ve diğer taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum, geldiğim günden beri hep yakın bir ilgi, yakın bir alaka, bir destek vardı. Futbolda böyle şeyler var, başarısızlığın veya başarının kriterinin ne olduğunu hiç çözememişimdir zaten. Ama bazen de zorlamanın veya üstüne gitmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Onun için de herkese teşekkür ediyorum, herkes de hakkını helal etsin.'' Görevden ayrılmasında 1-1 sona eren Bucaspor maçı sonrası taraftarların yaptığı ''istifa'' çağrılarının etkili olup olmadığının sorulması üzerine Bakkal, bu çağrıların kararını çok etkilemediğini, ancak bazı şeylerin değişmesi gerektiğini belirterek, ''Zaten daha öncesinde de yaşadığımız olaylar bazı şeyleri tetikliyordu, geldiğimiz noktada içerideki beraberlikler falan hep bunun süreci oldu, ama buradaki karar sadece benimdir, yani yönetimin değildir, benim verdiğim bir karardır. Yönetimim de bana hiçbir zaman 'git' falan demedi, kendi kararımla bu görevimden ayrılmış bulunuyorum'' ifadelerini kullandı. Gelecek teklifleri değerlendireceğini belirten Bakkal, ''Şimdi sıcağı sıcağına bir şey söylemenin bir anlamı yok, ama yani biz bu arenadayız, bu arenadaysanız da bu güreşin içinde olacaksınız'' dedi. -HİÇ KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM- Kimseye kırgın olmadığını belirten Bakkal, Sivas'ta çok iyi ilişkiler kurduğunu, gitmesinden dolayı herkesin üzgün olduğunu ifade ederek, ''Belki de bu duygusallık iyi olmasını engelledi, inşallah biraz daha bu agresifliğe dönüşür, biraz daha doğru kararlar vermeye gider, biraz daha dik durmaya gider ve özlenen yere gelinir. Onun için fazla uzatmaya gerek yok, bir kez daha herkese teşekkür ediyorum. Eğer hatam varsa herkesten özür diliyorum, ama olduğunu da düşünmüyorum. Teşekkür ediyorum, özetle bu, bırakma sebebimiz bu'' ifadelerini kullandı. Talihsizlikler ve şansızlıklar yaşadıklarını, hakem kararlarının da bu sonuçta etkili olduğunu anlatan Bakkal, ''4 puanım daha olsaydı şimdi ben buradaydım, hiç kimse de toplantı yapmayacaktı. Nokta koyma zamanı geldiğinde kararı alacaksınız, onun için biz de böyle bir karar aldık'' dedi.