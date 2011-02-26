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Spor

MESUT BAKKAL'DAN ANKARAGÜCÜ'NE RET ANKARA (A.A)

26 Şubat 2011 15:46

-MESUT BAKKAL'DAN ANKARAGÜCÜ'NE RET ANKARA (A.A) - 26.02.2011 - Ankaragücü, Ümit Özat'ın bugün yapılacak Gençlerbirliği maçı sonrasında görevinden ayrılacak olması nedeniyle teknik direktör arayışlarına hız verdi. Başkent ekibinde yöneticilerin, teknik direktör Mesut Bakkal'a sezon sonuna kadar takımın başında olması için teklif götürdüğü, ancak Bakkal'ın bu süreyi kapsayan sözleşmeye sıcak bakmayarak kabul etmediği belirtildi. Bu arada yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Bakkal'ın, bugünkü Ankaragücü-Gençlerbirliği maçında, adının teknik direktörlük için geçmesi nedeniyle bu karşılaşmada 'etik olmayacağı' gerekçesiyle görev almayacağı, maçın yorumculuğunu ise Hakan Kutlu'nun yapacağı bildirildi.

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