Mesut Bakkal 'Hiç kimsenin bize küfür etmeye hakkı yok' dedi, istifa etti

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Osmanlıspor'a 4-0 yenilen Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktör Mesut Bakkal, görevini bıraktığını açıklarken, tribünlerden edilen küfürlere tepki gösterdi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, görevini bıraktığını duyurarak, "Kimseyi kırmak istemiyorum. Bazen bırakacağın yeri de duracağın yeri de iyi bilmek gerekiyor. Nasip diye bir şey var. Bundan ötesi yok. Bazı şeyler olmuyorsa, olmaması gerektiğindendir. Bizler adam gibi geldik, adam gibi gideriz. Hiç kimsenin bize küfür etmeye hakkı yok" diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, kendisinin, oyuncularının ve teknik heyetin, taraftarların küfürlerini hak etmediğini vurgulayarak, "Geldik, iyi başladık. Çok talihsiz maçlar oynadık. İnşallah bu talihsizlik bendendir. Giderken de 5 kuruş talebim olmaz benim. İnşallah benden sonra düzelir" ifadelerini kullandı.

"Bu saatten sonra kalmanın anlamı yok"

İyi şeyler yapmaya çalışan bir ekip olduklarını, bu nedenle tribünlerden edilen küfürlerin kendisini üzdüğünü anlatan Bakkal, şöyle konuştu:

"Taraftarların 'istifa' diye bağırmaları normal. Ancak küfür edilmemesi gerekiyor. Edilen küfürleri ne ben, ne oyuncularım hak ediyor. Bu saatten sonra kalmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Çünkü camianın önünü açmamız gerekiyor. İleri ki tarihlerde yine herkesin birbirine işi düşecek. Yine bu camianın içerisindeyiz. Benim ne yönetimden, ne basından, hiç kimseye bir şikayetim yok. Herkes hakkını helal etsin. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. İyi de çalıştık. Hayatımın en talihsiz maçlarını oynadım. İnşallah şansızlık, talihsizlik bendedir. Benim bırakmam bu camiaya iyi yansır. "Bakkal, taraftarların tepkisinin kararında etkili olduğunu ifadeederek, "İkinci maçta, '15 kişi' istifa diye bağırıyor' dedim. Kimse bana inanmadı. Kulübün tuttuğu otobüsle maça gelip de 'teknik direktör istifa' diye bağrılırsa, bunun altında bir şey aramanız gerekiyor" diye konuştu.

Oyuncularıyla toplantı yaparak, helallik istediğini belirten Bakkal, bir gazetecinin "yönetimle görüştünüz mü?" şeklindeki sorusunu şöyle cevapladı: "Bu kadar taşkınlıktan sonra gerek yok. Ben kalmam zaten. İş bu kadar cıvıklaştıktan sonra kalınır mı? Geçen hafta oynadığımız çok güzel bir oyun var. Bunun üzerine galip gelseydik, devam ederdik. Her şey biterdi. Ama doğru mu? Değil. Bu kadar tepki varken, affedersiniz bağlasan durmam."