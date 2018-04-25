Mesut Bakkal: “Alanyaspor'un başına kötü bir şey gelirse hakemlerden dolayıdır”

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Bu sezon Alanyaspor\'un başına kötü bir şey gelirse yüzde 100 hakem hatalarından dolayıdır. Ne kulübün hatasındandır, ne de teknik direktörün. Bu hakem hatalarındandır. Bunu açık ve net söylüyorum” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında deplasmanda Kayserispor\'a konuk olacak Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapılan idman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde futbolcular dar alanda pas çalışması yaptı. Turuncu yeşilli ekip antrenmanın ikinci bölümünde ise Alanyaspor U21 takımıyla antrenman maçı oynadı.

\"BEN GELDİĞİMDE 21 PUANIMIZ VARDI\"

Antrenman öncesi gazetecilere konuşan Mesut Bakkal, zorlu bir sürece girdiklerini söyledi. Bakkal, “Özellikle 23’üncü hafta 21 puanda olan Alanyaspor, yani ben geldiğimde 21 puanımız vardı, Osmanlıspor, Konyaspor ve biz aldığımız puanlarla üst taraftaki takımları yakaladık. Yani biz Gençlerbirliği’nin 4-5 puan gerisindeydik, Akhisar\'ın 30 puanı vardı. Şu anda Akhisar\'ın 35, bizim 32 puanımız var” dedi.

\"SPOR KAMUOYU ÇOK NET BİLİYOR\"

Takıma gelişinin ardından şampiyonluğa oynayan takımlarla karşılaştıklarını aktaran Bakkal, “Benim dönemimde 7 maçlık bir periyot. Bunların 3\'ü şampiyonluğa oynayan takımlar. Başakşehir\'i de yendik, Beşiktaş ve Galatasaray\'a yenildik. Zaten bu maçlarda da nasıl yenildiğimizi spor kamuoyu çok net biliyor. Benim için önemli olan yenildiğimizde bile takımın ortaya koyduğu futbol, üretkenlik, maçı isteme ve nerede olduklarına göre mücadele etmeleriydi. Özellikle son maçta talihsiz bir yenilgi aldık, üzüldük” diye konuştu.

\"SUÇLUSU HAKEMLER\"

Oynadıkları maçlarda hakem hataları olduğunu savunan Mesut Bakkal, şöyle dedi:

“Başka bir parantez açacağım; geldiğim günden beri özellikle teknik direktör olarak hakemlerin arkasına hiçbir zaman sığınmadım ama bunu da söylemeden yapamayacağım. Bu sezon Alanyaspor\'un başına kötü bir şey gelirse yüzde 100 hakem hatalarından dolayıdır. Ne kulübün hatasındandır, ne de teknik direktörün. Bu hakem hatalarındandır. Bunu açık ve net söylüyorum. Çünkü çok düzgün işleyen, çok düzgün yönetilen bir kulübümüz var. Biz de düzgün bir şekilde maçlarımızda iyi futbol oynuyoruz. Yani bunu spor kamuoyu söylüyor. Galatasaray maçında ürettiğimiz, kaçırdığımız onca pozisyon, işte verilmeyen penaltılar. Göztepe maçından başlayan 2 puan, arkasından Malatya penaltısı 2 puan, şimdi buradaki Galatasaray maçında öne geçeceksiniz belki de ligi bitireceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle bunların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Oynadığımız 7 haftalık periyotta oyuncularıma teşekkür ediyorum. Geldiğim günden beri inanılmaz bir tepki verdiler. Taraftara da teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek verdiler. Bize güvendiler, inandılar, biz de oynadığımız futbolla bunu hiçbir zaman geri çevirmedik. Yani hiç de kötü oynamadık. Özellikle final maçlarını iyi oynadık. Bir kez daha altını çiziyorum Alanyaspor\'un başına bir şey gelirse burada hakem kararlarının kesinlikle çok büyük rolü vardır. Hiç kimsenin bir rolü yoktur. Özellikle benden sonraki dönemi söylüyorum. Belki beni takip edenler bu dediğimi çok iyi anlayacaktır.”

\"CENDEREDEYİZ\"

Takımın başına geldiğinde rahat bir konumu olmadığını hatırlatan Mesut Bakkal, şöyle devam etti:

“Geldiğim gün dedim ki: ‘Sezon sonuna kadar bize rahat yok.’ Biz bu işin içindeyiz, cenderedeyiz. Hep beraber mücadelemizi yapacağız. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Çok kaliteli oyuncularım var. Çok da iyi bir takımımız var. Bu mücadeleyi, bu isteği, arzuyu bundan sonraki maçlarda da ortaya koyacaklarına inanıyorum. Benim inancım tam. Güvenim de tam oyuncularıma. Bundan hiçbir zaman şüphem olmadı. Ve bu oyunu destekleyen bir spor kamuoyu da var. Biz de görüyoruz. Böyle bir ortamda final niteliğinde 4 hafta kaldı. Kaybedilmemesi gereken maçlar. İyi oynadığımız trendi devam ettirmemiz gereken maçlar. Tek istediğim benim, iyi oynayalım. Isaac Sackey\'in dışında cezalımız ve Mbilla dışında sakatımız yok. Grafiği gittikçe yükselen oyuncularımız var. Bunlar beni mutlu ediyor. Özellikle camiadan ve spor kamuoyundan 4 haftada inanılmaz derecede destek bekliyorum. Zaten verdiler, teşekkür ediyorum. Pozitiflik, inanç, birliktelik, tek vücut olma, Alanyaspor için mücadele etme... Yani bugün bizler varız yarın başkası gelecek ama Alanyaspor kalıcıdır. Tek istediğim var, inşallah bu takım Süper Lig patentini alacaktır. Bu iyi bir takım çünkü. Onun için de bu desteğin artarak devam etmesini istiyorum.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İdmandan detay ve genel görüntüler

- Mesut Bakkal\'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)