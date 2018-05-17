Mesut Bakkal: "Biz niye oyuncuları tanrılaştırıyoruz ki"

Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA) - SÜPER Lig’de kalmayı garantileyen Aytemiz Alanyaspor\'da teknik direktör Mesut Bakkal, \"Alanyaspor\'da inanılmaz yetenekli oyuncu grubuyla çalıştım. Bunu hiç de abartmadım. Bazı zamanlarda, ‘Şu oyuncu olmazsa Alanyaspor olmaz’ denildi. Biz niye oyuncuları tanrılaştırıyoruz ki? Bu bir takım yahu\" dedi.

Süper Lig’in 24’üncü haftasında göreve gelen ve düşme potasındaki Aytemiz Alanyaspor\'u 33’üncü haftada alınan puanla ligde tutmayı başaran teknik direktör Mesut Bakkal, düzenlediği basın toplantısında ligi değerlendirdi. İlçenin ve kulübün inanılmaz bir yapıya sahip olduğunu belirten Bakkal, \"Bu şehri kümede bırakmakla inanılmaz gururluyum, inanılmaz keyifliyim. İdarecisiyle, futbolcusuyla, kulübüyle Alanya\'nın Süper Lig\'i hak eden bir şehir olduğunu geldiğim günden beri de söylüyordum. Şimdi üzerimden çok büyük bir yük kalktı. Ben geldiğimde 9 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik almış bir takımın başına geçerken, pek çok futbol adamı bana \'Nereye gidiyorsun, aman ha\' dedi. 21 puan vardı. 33 puanın 4\'ünü almış. 29 puan kaybetmiş. Özgüven problemi olan bir takımın başarılı olamayacağını düşünenler çoğunluktaydı. Konyaspor ile aynı puandaydık 21\'e 21. Bir üst sıradaki takım biliyorsunuz, bizden 4 puan öndeydi. Alanyaspor ligin en fazla gol yiyen takımıydı. 23 maçta 21 puan, maç başı 0.91 puan ortalamasıyla oynayan bir takım vardı\" dedi.

\"GURURLA SÖYLÜYORUM\"

Takımın önceki teknik direktörü Hikmet Karaman\'ın takımdan ayrılırken ismini vermesinin de kendisini gururlandırdığını aktaran Bakkal, \"Alanyaspor\'a gelirken de iyi bir takım olduğunu biliyordum. Başarılı bir yönetime sahip bir kulübe geldim. Yetenekli takımla çalıştım. Burada kriter şudur; Buradan giderken bana hangi oyuncuyu alırsınız diye sorsanız, ben buradaki oyuncuların yüzde 80\'ini transfer etmek isterim. Bazılarına göre zayıf gelebilir ama bu ligde çalışan benim 17 yıldır. Bu da 9’uncu takım oldu. Bunu da gururla söylüyorum. Alanyaspor\'da inanılmaz yetenekli oyuncu grubuyla çalıştım. Bunu hiç de abartmadım. Bazı zamanlarda, ‘Şu oyuncu olmazsa Alanyaspor olmaz’ denildi. Biz niye oyuncuları tanrılaştırıyoruz ki? Bu bir takım yahu. Mesut hoca da gider, başka bir hoca gelir. Ne olacak yani. Önemli olan burada Alanyaspor kulübüdür. Yaptığı işlerdir. Yaptığı transfer politikasıdır. Bence inanılmaz düzgün işler yapılıyor. Bazı şeyleri tanrılaştırmanın anlamı yok ki. Çünkü oyuncuya endeksli grubun başarılı olamayacağını savunanlardanım. İşte buyurun son maçlarda kimler yoktu gene kazandık. O zaman bir daha düşünecek herkes. Ön yargıları bırakacak. İsim vermek istemiyorum. Ne demek istediğim anlaşılıyor\" diye konuştu.

\"KAŞINA, GÖZÜNE BAKMAZLAR\"

Teknik adamlık koltuğuna geçmesinin ardından 10 maçta 16 puan aldıklarını hatırlatan Bakkal, şöyle dedi: \"Bu istatistiği sezonun geneline yaymayı başarmamız durumunda Avrupa kupalarının yolunun açılır ve kasa para dolar. Alanyaspor\'un başında olduğum bu sürede maç başına 1.96 ortalama gol yedik. İnanılmaz bir rakam arkadaşlar. Maç başına 1.2\'ye düşürdük bunu. İkincisi 1.52 gol atma ortalaması vardı. Bunu da 1.72\'ye çıkardık. Bu rakamlara baktığınız zaman ligi 5’inci veya 6’ncı bitirmenize uygun bir kriterdir. Avrupa\'da takımlar teknik direktör alırken bu kriterlere bakıyor. Kaşına, gözüne bakmazlar. Sevmek sevmemek önemli değildir teknik direktörde. Önemli olan iştir, yaptığın işe bakarlar.\"

\"EN AZ 7 PUANIMIZ GİTTİ\"

Hakem hatalarına da değinen Bakkal, \"Sadece Göztepe, Malatya, Galatasaray maçlarını hakem hatalarından en az 7 puanımız gitti. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? 6 trilyon demek. Belki diğer maçlara daha da stressiz çıkacaktık. Ama hepimiz hata yapıyoruz. Yani pozisyon bana göre sana göre ona göre değil de ama tüm spor kamuoyunun buluştuğu Alanyaspor\'un bu pozisyonlarda haklı olduğu. Biz ligi son bir hafta kala bitirdik\" dedi.

\"YERİ AVRUPA\"

Alanyaspor’un Türkiye\'de parmakla gösterilen bir takım olduğunu ve yeri Avrupa olduğu değerlendirmesi üzerine, bir gazeteci ‘Avrupa\'ya siz götürecek misiniz?’ sorusuna ise Bakkal şu cevabı verdi: \"Şu anda sadece geçmişi değerlendirdim. Önümüzdeki yılla ilgili inşallah ligi bitirelim konuşacağız. Ben geldiğim gün de söyledim. Maçlar bitmeden konuşmuyorum. Konuşmadım da bitirelim. Burada mutluyum. Hedeflerin var mı var. O hedefler doğrultusunda ne kadar örtüşeceğiz bu da var.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mesut Bakkal konuşması

(FOTOĞRAFLI)