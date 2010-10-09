Mesut attığı gole sevinmedi

T24- Almanya adına oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, attığı golden sonra sevinmedi. Hakkında çok sayıda olumsuz haber yapılan Özil böylece eleştirilere de yanıt vermiş oldu.



Karşılaşmanın 79. dakikasında Almanya'nın ikinci golüne imza atan Mesut Özil, gol sonrasında sevinç yaşamadı. Sadece arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Özil başarılı bir oyun ortaya koydu.



Türk taraftarlar Mesut'un topla her buluşmasında onu ıslıklarla protesto ettiler. Alman taraftarlar ise "Mesut Özil, Mesut Özil" şeklinde tezahürat yaparak, Türk asıllı oyuncuya destek verdiler.



Bu arada karşılaşmanın 24. dakikasında sakatlanarak yerini Tuncay'a bırakan Mehmet Aurelio'nun lifinin koptuğu ve durumunun iyi olmadığı açıklandı. Aurelio'nun Azerbaycan karşısında forma giymesi tehlikeye girdi.



Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan Almanya-Türkiye karşılaşması için 72.244 adet bilet satıldığı açıklandı.



Alman Milli Takımı, maç bitiminde 3-0'lık galibiyeti tribünlere giderek, taraftarlarıyla birlikte kutladı.



