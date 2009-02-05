Mesut, 'Almanya' dedi

"Aynı ilgi ve yakınlığı göremedim"

Löw, bu konuda yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yakın geçmişte Mesut Özil'i Türk Milli Takımı'na almak için yoğun şekilde çaba harcadığını belirterek, “Mesut için zor bir karardı. Bu nedenle biz de Alman Milli Takımı adına oynamaya kesin karar verene kadar beklemek istedik. Kendisiyle Cuma günü yaptığımız bir telefon görüşmesinde kesin olarak Alman Milli Takımı adına sahaya çıkmak istediğini söyledi” dedi.Bu nedenle kendisini ilk kez Norveç maçı için kadroya almaya karar verdiklerini ifade eden Löw, Mesut ile orta saha için perspektifi büyük olan bir oyuncuyu kazandıklarını kaydetti.Mesut ile yapılan anlaşmanın ayrıntılarının da Pazartesi günü Frankfurt'taki Alman Futbol Federasyonu'nun merkezinde görüşüldüğü bildirildi.Werder Bremen'in menajeri Klaus Allofs, Mesut'un kararının bir sürpriz olmadığını ifade ederek, “Mesut'un düşüncelerini çok önceden biliyorduk ve Alman Futbol Federasyonu'nda kalacağına emindik. Alman milli takımında yerini bulacağına inanıyorum” diye konuştu.Werder Bremen Teknik Direktörü Thomas Schaaf da, Mesut'un takımda kendisini çok geliştirdiğini ve geçen aylarda performansıyla adından sıkça söz ettirdiğini ifade ederek, “Kadroya çağrılmayı hak etti. Bu hem kendisi, hem de bizim sevindirici bir sinyal. Werder için harcayacağı çabalarla gelecekte de milli takımda yerini alacağına inanıyorum” dedi.Özil de bu konuda yaptığı açıklamada, Alman milli takımı kadrosuna çağrılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bu takımda fırsatlarını iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışacağını söyledi.Ailesinin ve çok yakın dostlarının Türk olması nedeniyle bu kararı almakta zorlandığını, ancak bunun doğru karar olduğuna inandığını ifade eden Mesut, “Bu benim Türk kökenime karşı alınmış bir karar değil. Ailem şimdi üçüncü kuşakta Almanya'da yaşıyor, ben burada kendimi her zaman iyi hissettim ve Alman Ümit milli takımı adına da oynadım. Bu nedenle İsveç'te ümit milli takımları arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da başarılarımı sürdürmeyi ümit ediyorum” dedi.