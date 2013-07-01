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Mesud Barzani'nin başkanlık süresi 2 yıl uzatıldı

Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin önerisi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani 2 yıl daha görevde kalacak

01 Temmuz 2013 01:43

Irak Kürt Bölgesel Yönetim Meclisi (IKBY), Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) önerisi ile Mesud Barzani'nin görev süresini 2 yıl daha uzatan yasayı oy çokluğu ile kabul etti.  Uzatmayla birlikte 21 Eylül'de yapılması planlanan bölge başkanlığı seçimleri iki yıl sonrasına ertelendi. Ayrıca Meclis Başkanı Arsalan Bayiz'in görev süresi de iki yıl uzatıldı. 

IKBY Parlamentosu yasama yılının son gününde mesai saatinin bitimine 1 saat kala Bölgesel Başkan Mesud Barzani'nin görev süresini 2 yıl daha uzatma kararı aldı. Muhalefet partileri Goran, Yekgirtu ve Komala'nın itirazları arasında oy çokluğuyla kabul edilen yasaya göre Barzani, 2015 yılına kadar IKBY Başkanı olarak görev yapacak.


Mecliste arbede çıktı

 

IKBY Parlamentosu bugün tatile girmeden son bir kez daha toplandı. Saat 10.00'da başlayan oturumda, KDP milletvekillerinin imzası ile meclis ve başkanlık seçimlerinin ertelenmesine ilişkin yasa teklifi sunuldu. Yasa teklifinin okunması sırasında muhalefet milletvekilleri yüksek sesle itiraz etti. Muhalefetin itirazlarına, KDP milletvekilleri cevap verince tartışma çıktı. Goran Milletvekillerinden Abdullah Mele Nuri, tartıştığı Meclis Başkanı Arsalan Bayiz'e su şişesini fırlatınca salon bir anda karıştı. KDP ile Goran hareketi milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi. Kavga eden milletvekillerini, araya giren diğer milletvekilleri yatıştırdı. Kavga nedeniyle Meclis Başkanı oturuma ara verdi. Salondan dışarı çıkartılan Abdullah Mele Nuri parlamento güvenliği tarafından gözaltına alındı. 

 

Muhalefet oylamaya katılmadı

 

Sabah oturumu gergin ve kavga ile sona eren Meclis, öğleden sonra tekrar toplanarak sunulan yasa teklifini görüştü. Uzun tartışmalar sonunda muhalefet partileri Goran, Yekgirtu ve Komala Genel Kurul'dan çıkarak oylamaya katılmadı. Saat 16:00'da meclisin kapanmasına 1 saat kala KDP, KYB, bağımsız miletvekilleri, Türkmen ve diğer azınlık milletvekillerinin oyları ile başkanlık seçiminin ertelenmesini isteyen yasa teklifi kabul edildi. Kabul edilen yasaya göre, halen IKBY Başkanı olan Mesut Barzani 2015 yılına kadar başkanlık görevini sürdürecek.

KDP ile KYB'nin Barzani'nin görev süresinin uzatılması kararını dün Süleymaniye'de yaptıkları gizli toplantıda aldıkları iddia edilmişti.

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