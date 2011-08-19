Mesud Barzani'den 'Kandil' tepkisi

T24 - Kuzey Irak'a yönelik hava operasyonunda en az bir köyün zarar gördüğünü öne süren Bölgesel Kürt Yönetimi adına yapılan açıklamada, 8 askerin şehit olmasından duyulan üzüntü dile getirilirken, bölgedeki barışçıl sürece zarar veren bu tür girişimlere bir an önce son verilmesi çağrısı yapıldı.





Bölgesel Kürt Yönetimi ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağlı Kurdistan TV ile Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Kürdistan Yurtsver Birliği'ne bağlı NRT kanalı Kandil Dağı eteklerinde isabet alan bazı noktalarda çekilen görüntüleri yayınladı.



Kandil Dağı'ndaki PKK kamplarını hedef alan operasyonda bir çok köyün isabet aldığı öne sürülürken, Revandız yakınlarındaki Werte bölgesinde bulunan Kozine köyünde köylülere ait bağ, bahçe ve ekili arazilerinde tahrip edildiği iddia edildi.

Barzani'nin açıklaması



Kuzey Irak'taki Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Bölge Başkanlık Divanı, Hakkari- Çukurca karayolunda meydana gelen ve çok sayıda Türk askerinin şehit olduğu patlamaya ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, Türkiye'de bir kez daha savaş ve çatışmaların yaşanmasından üzüntü ve endişe duyulduğu belirtildi.



Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen ve çok sayıda Türk askerinin hayatını kaybettiği patlama kınandı.



Savaş ve askeri yöntemlerin yıkım ve acılara yol açmak dışında bir sonuç vermediği, sorunların daha da çözümsüz hale gelmesine yol açtığı belirtilen açıklamada bölgedeki barışçıl sürece zarar veren bu tür girişimlere biran önce son verilmesi ve sorunların diyalog yöntemi ile çözülmesi için çaba sarf edilmesi çağrısı yapıldı.





