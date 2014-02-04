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Dünya

Mesud Barzani'den ABD'ye tepki: Ziyaretini iptal etti

Irak Bölgesel Kürdistan Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Kürtlere vize vermekte zorluk çıkaran ABD yönetimine tepki gösterdi, ABD ziyaretini iptal etti

04 Şubat 2014 14:03

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Kürtlere vize konusunda zorluk çıkaran 'kara liste' uygulamasının sürdürülmesi nedeniyle ABD'ye yapması planlanan geziyi iptal etti.

Doğan Haber Ajansı’ndan İhsan Dörtkardeş’in Denge Azad ve Rudaw internet sitelerine dayandırdığı haberine göre, Irak’ın kuzeyindeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 13 yıl önce alınan kararla lideri olduğu Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) ve Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) 'kara listeden' çıkarılmayarak, bölgedeki Kürtlere vize konusunda zorluk çıkarıldığı gerekçesiyle ABD ziyaretini iptal etti.

Mesut Barzani'nin 27 Ocak'ta Amerika'ya ziyaret yapması kararlaştırıldı. Ancak, bu ziyaret, Kürt lider tarafından iptal edildi. Bu iptalin ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürtlere vize verme konusunda gösterdiği zorluklardan kaynaklandığı belirtildi.

Kürt siteleri, Kuzey Irak'taki Kürtlerin ABD vizesi almak için Erbil'deki ABD Konsolosluğu'na yaptıkları başvurularda birçok özel sorulara maruz kaldığını, öncelikle hangi siyasi partiye üye olduklarının sorulduğunu, IKDP veya KYB üyelerine vize yanıtı vermesinin uzun zaman aldığını bildirdi.

Rudaw, ABD ziyaretini iptal eden Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye yakın bir kaynağın "Başkan Mesut Barzani bu sorunların olduğunu öğrendiği anda bu sorunların çözülene kadar ABD'yi ziyaret etmeme kararı aldı" dediğini yazdı.

Bölgesel Kürt Hükümeti Dış İlişkiler Sorumlusu Felah Mustafa da son yıllarda ABD konsolosluğu, büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı’na vize sorunlarının çözülmesi için resmi yazılar gönderdiklerini, IKDP ve KYB'nin ABD'nin 'şüpheli örgütler' listesinden çıkarılmasını istediklerini doğruladı. Felah Mustafa, 11 Eylül saldırıları ardından, kendi hükümetleri ile silahlı çatışmalarda bulunan tüm örgütlerin bu listeye eklendiğini belirtirken, "ABD listesi üç maddeden oluşuyor. İlk iki madde terörist grupları, üçüncü madde ise bulundukları ülkelerde kendi hükümetlerine karşı savaşan örgütleri içeriyor. IKDP ve KYB Saddam'a karşı mücadele ettikleri için listeye yazıldı. ABD'ye 'siz kendiniz Saddam'ı düşürdünüz, bu nedenle artık Kürtleri bu listeden çıkarmanız gerekiyor' diyoruz" dedi.

Barzani'nin başında olduğu Kürdistan Bölge Başkanlık Divanı Başkanı Dr. Fuad Husen, Kürt liderin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a şu an ABD'yi ziyaret etmeyeceğini söylediğini ifade ederek; "Barzani, kendi halkına karşı mahcup olmaktansa ABD'ye karşı mahcup olmayı yeğlediğini ABD yönetimine bildirdi" dediğini söyledi.

 

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