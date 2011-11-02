-Mesud Barzani Türkiye'ye geliyor ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Barzani'nin 3-5 Kasım 2011 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Sayın Bakanımızla yapacağı görüşmelere ilaveten Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülen IKB Başkanı Sayın Barzani'nin ziyareti vesilesiyle gerçekleştirilecek temaslarda, başta terör örgütüyle mücadele konusu olmak üzere, Irak ve IKB'yle ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi imkanları ele alınacaktır.''