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Dünya

Mesud Barzani, Ankara'ya geliyor

Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile görüşmesi bekleniyor

21 Şubat 2017 20:53

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, temaslarda bulunmak üzere hafta sonu Ankara'ya gelecek. Barzani, geçen yıl 23 Ağustos'ta Ankara'ya ziyarette bulunmuştu.

Hafta sonu Ankara'ya ziyaret planladığı öğrenilen Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesi bekleniyor. Gündemde üç başlığın öne çıkması öngörülüyor; Musul, Başika ve Şengal.

Görüşmelerde, Musul'da IŞİD'e karşı süren operasyon ele alınacak. Türkiye'nin Irak içinde bulunan Başika kampı ve peşmergenin eğitimi üzerinde durulacak. Görüşmede, YPG’nin kontrolü altında bulunan Şengal bölgesindeki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. PKK ile mücadelede işbirliğinin de görüşmelerde ele alınacağı konuşuluyor.

 

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