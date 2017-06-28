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Spor

Messi'yle Pique'nin arasına Shakira girdi!

Kolombiyalı şarkıcıdan eşi Pique'ye düğün vetosu

28 Haziran 2017 13:18

30 Haziran'da Arjantin'de evlenecek olan Lionel Messi'nin düğününe kulübü Barcelona'nın tam kadro katılması beklenirken Pique'ye eşi Shakira tarafından 'yasak' geldi.

İspanyol basınına göre ünlü şarkıcı Shakira, eşi Pique’ye izin vermedi. Bu yasağın sebebi de; Messi’nin nişanlısı Antonella’nın en yakın arkadaşı Nuria Tomas'ın, Pique'nin eski sevgilisi olması olarak öne sürüldü.

Barcelona altyapısında birlikte eğitim alan Pique ve Messi, İspanyol stoperin Manchester United'a transfer olup geri döndüğü tarih olan 2008-09 sezonundan beri Katalan ekipte birlikte forma giyiyor.

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