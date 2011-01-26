-MESSI'YE TİŞÖRT CEZASI MADRİD (A.A) - 26.01.2011 - Barcelona'nın Arjantinli forveti Lionel Messi'ye, sevinç gösterisi sırasında, formasının altındaki tişörte yazdığı, ''Doğum Günün Kutlu Olsun Anne'' yazısını tribünlere gösterdiği için ceza verildi. İspanya Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Messi'nin bu hareketle, formanın, içeriği ve amacı ne olursa olsun, bir reklam ya da sloganın gösterilmesi için çıkarılamayacağıyla ilgili kuralı ihlal ettiğine karar verildi. Cezanın ne kadar olduğu açıklanmadı, ancak İspanyol basınındaki haberlerde Messi'ye 2-3 bin avro ceza verildiği belirtildi. Messi, hafta sonunda Racing Santander ile oynanan maçta penaltıdan attığı golden sonra formasını sıyırarak üzerinde ''Feliz cumple mami'' (Doğum Günün Kutlu Olsun Anne) yazılı kırmızı tişörtü seyirciye ve kameralara göstermişti. Hakem, Messi'ye sarı kart göstermemiş, ancak raporunda bu hareketten bahsetmişti.