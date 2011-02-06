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Messi'ye futbol yasağı getirilmeli!

İspanya La Liga'da lider Barcelona, Messi'nin hat-trick yaptığı maçta Atletico Madrid'i 3-0 mağlup etti.

06 Şubat 2011 02:00

T24 - İspanya La Liga'da lider Barcelona, Messi'nin hat-trick yaptığı maçta Atletico Madrid'i 3-0 mağlup etti. Ligde üst üste 16. maç kazanan Barça, La Liga rekorunu kırdı.
 
NTV Spor'dan canlı olarak yayınlanan La Liga mücadelesinde Barcelona, sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 3-0 mağlup etti. Barça, bu galibiyetle ligdeki üst üste 16. galibiyetini aldı ve 1960-61 sezonunda Real Madrid'e ait olan 15 maçlık rekoru da geride bırakmış oldu.

Her maça olduğu gibi bu maça da üstün başlayan Barça, 17. dakikada klasik bir Messi golü ile 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Arjantinli yıldız, ceza sahası çizgisine paralel bir şekilde rakiplerini çalımladı ve topu kaleci De Gea'nın solundan ağlara yolladı.

Messi, 28. dakikada yine sahneye çıktı ve durumu 2-0 yaptı. David Villa'nın harika ara pası ile hareketlenen Messi, kalecinin yanından topu ağlara gönderdi.

İlk yarı boyunca üstünlüğünü koruyan Barça, devreyi 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da Barcelona'nın kontrollü oyunu ile başlandı. Rakibi karşısında zaman zaman etkili olan Atletico Madrid, farkı bire indirecek golü bir türlü bulamadı.

79. dakikada Messi, Nou Camp'ta yeniden sahne aldı. Kendi başlattığı atakta, kaleciden dönen topu tamamlayan Arjantinli perdeyi hat-trick yaparak kapattı.

Bu galibiyetle puanını 61'e çıkaran Barcelona, liderliğini rahat bir şekilde devam ettirdi. Atletico Madrid ise 30 puanda kaldı.

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