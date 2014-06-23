Messi'ye 32.9 milyon euro vergi cezası

Geçtiğimiz aylarda vergi kaçırma suçu nedeniyle İspanya hükümetine 4.1 milyon euro ödeme yapan Lionel Messi, önümüzdeki dönemde ağır bir vergiyle karşı karşıya kalacak. Ekonomi Bakanlığı, gelir ve vergi hesaplamalarını bitirdiği Arjantinli oyuncuya bildirimi yaptı. Buna göre Messi, önümüzdeki 5 yıl içinde 25 milyon euroluk ek bir ceza ödeyecek. Her ödeme yaz aylarında yapılacak ve taksitler 2018 yazında sona erecek.

Sporx'in haberine göre, 4.1 milyon euroluk ilk cezanın ardından yapılan 'vergi sahtekarlığı' nedeniyle 2.7 milyon euro ödeyecek Barcelona'nın yıldızı, elde ettiği geliriyle de her sene 5.2 milyon euroluk ödeme yapacak. Böylece Lionel Messi için bakanlığın çıkardığı fatura toplam 32.9 milyon euro oldu.