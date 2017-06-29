Messi'nin düğününü 60 ülkeden 150 gazeteci takip edecek

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen, Barcelona'da forma giyen ve 5 Altın Top ödülü sahibi Arjantinli futbolcu Lionel Messi, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Antonella Roccuzzo ile yarın ülkesinin Rosario kentinde yapılacak düğünle evlenecek.

Kendisi gibi Rosario doğumlu ve 9 yaşından bu yana tanıdığı Antonella ile Rosario Katedrali'nde dini bir törenle evlenecek Messi'nin daha sonra düğün kutlamaları için davetlilerle bir otele geçeceği bildirildi. Arjantin basınında çıkan haberlerde, düğün için akredite olan 60 ülkeden 150 gazetecinin oteldeki bir basın odasında tutulacağı ve basın mensuplarının davetlilerin olduğu düğün yerine girmelerinin tamamen engelleneceği ifade edildi.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, aylardır düğün hazırlıklarını büyük bir gizlilikle yürüten Messi ve Antonella çiftinin 260 kişiyi davet ettikleri öne sürüldü. Barcelona takımında Arda Turan'ın da aralarında olduğu tüm futbolcuların, Xavi Hernandez, Carles Puyol gibi bazı eski Barcelonalı futbolcuların ve Arjantin Milli Takımı'ndaki bazı yıldız isimlerin düğüne davetli oldukları belirtildi. Barcelona Kulübünden hiçbir yönetici, eski teknik direktör Luis Enrique ve Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona'nın davetliler arasında olmamasına dikkati çekildi.

Öte yandan Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in kuzeyinde Santa Fe Nehri kıyısında bulunan yaklaşık bir milyon nüfuslu Rosario kenti halkının da düğünden dolayı heyecanlı ve meraklı olduğu belirtildi. Bölge halkının Messi ile büyük gurur duyduğu ve düğünü için Rosario'yu seçmesinden memnuniyet duydukları vurgulandı.

Antonella'nın gelinliğini ise Barcelonalı moda tasarımcısı Rosa Clara'nın diktiği kaydedildi.

Diğer yandan Arjantin'de uyuşturucu ile bağlantılı mafya babalarının en yoğun yaşadığı yer olarak bilinen Rosario'da düğünün yapılacağı otele polisin dün bir baskın düzenlemesi de dikkati çeken diğer bir olay oldu. Arjantin polisinin, kara para aklama iddialarıyla ilgili bir soruşturma kapsamında otelin kumarhanesinde bazı aramalar yaptığı bildirildi.

Messi'nin düğün gününde, Rosario'da hava sıcaklığının 7 derece civarında olacağı ve meteoroloji tahminlerinin yağmur gösterdiği belirtildi.