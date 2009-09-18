Messi'nin bedeli 250 milyon Euro!

Arjantinli yıldız Lionel Messi, İspanya Birinci Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona ile sözleşmesini 2016'ya kadar uzattı.



Katalan kulübünün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 2016'ya kadar uzatılan sözleşmenin, 250 milyon euroluk serbest kalma maddesini de kapsadığı kaydedildi.



Messi'nin 2014 yılına kadar olan bir önceki sözleşmesinde 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyordu.



Geçen sezonun İspanya Ligi, Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kupası şampiyonu Barcelona'nın kilit oyuncusu 22 yaşındaki Arjantinli futbolcu, bu yılın en iyi futbolcu adayları arasında favori gösteriliyor.