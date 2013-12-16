Messi'nin babasına 'kara para' aklama soruşturması

Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin babasının, Kolombiyalı bir uyuşturucu mafyasının parasını aklayarak, komisyon aldığı iddia edildi.

İspanyol El Mundo gazetesi haberine göre, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Messi'nin babası Jorge Messi'nin Kolombiyalı bir uyuşturucu ağıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Madrid'deki bir yargıç tarafından sorgulandı. Jorge Messi'nin uyuşturucu parasıyla rock konseri için toplu giriş bileti veya “Messi'nin Dostları” grubuna Amerika kıtasında maç organize etmek için harcadığı, yüzde 10 ile 20 arasında değişen komisyon aldığı ileri sürüldü.

İspanyol Jandarma Teşkilatı'nın UCO adlı birimin Messi'nin babasına yönelik soruşturmayı birkaç aydır yürrüttüğü, bilgi alabilmek için Lionel Messi, Dani Alves, Pinto, Mascherano gibi Barcelonalı futbolcuların da kulüp binasında sorgulandığı iddia edildi. Jorge Messi'nin 2009 yılında kurulan Leo Messi Management adlı şirketin de sahibi olduğu ve 4 kez Altın Top ödülünü kazanan oğlu Lionel Messi'nin tüm imaj haklarını bu şirket aracılığıyla yönettiği hatırlatıldı. İspanya'da, Messi ve babası hakkında, 2007-2009 yılları arasında Barcelonalı futbolcunun imaj gelirlerinden yaklaşık 4 milyon avro vergi kaçırdığı iddiasıyla dava açılmıştı.