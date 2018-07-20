Messi'den Sampaoli'ye tepki

Favorilerden biri olarak katıldığı Dünya Kupası'nda en büyük hayal kırıklığı yaratan takımların başında gelen Arjantin milli takımının Rusya'da yaşadığı tartışmalar ve fikir ayrılıkları yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başladı.

beIN Sports'ta yer alan hebere göre; TYC televizyonu yorumcusu ve OLE gazetesi yazarı Ariel Senosa, kupa ile ilgili yayınladığı kitabında çok önemli iddialar ortaya attı.

Senosa, özellikle 3-0 kaybedilen Hırvatistan maçı sonrasında Sampaoli ile başta Messi olmak üzere futbolcular arasında yüksek tansiyon yaşandığını yazdı.

İddiaya göre oyuncular, hezimetin sonrasında Sampaoli ve yardımcıları ile acil olarak görüşmek istedi ve kendisinden memnun olmadıklarını belirtip, "Artık dediklerini dinlemek istemiyoruz ve sana inanmıyoruz, bizim kendi fikrimiz var" dedi.

Buna çok şaşıran Sampaoli, bunun kimin fikri olduğunu sorup, "herkesin" cevabını aldı.

Tam bu noktada devreye giren Messi büyük bir kızgınlıkla "En az 10 kez bana hangi oyuncuyu ilk 11'e yazman gerektiğini sordun. Ben ise hiçbir seferinde sana isim vermedim. Şimdi eğer böyle bir şey varsa, sana isim verdiysem tüm takımın önünde söyle" sözleriyle Sampaoli'yi topa tutuyor.

Oyuncuları dinleyen Sampaoli'nin tavrı üzerine olay çok büyümezken yaşananlar üzerine istifa etmek isteyen yardımcı antrenör Sebastian Beccacece ise bu kararından vazgeçirildi.

Özellikle oyuncu tercihleri nedeniyle kupanın en çok tartışılan teknik adamı olan Sampaoli ise Arjantin'e dönülmesinin ardından Federasyon tarafından kovulmuştu.