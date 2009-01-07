Messi'den resital!..



İspanya Kral Kupası 5. tur ilk maçında Barcelona deplasmanda Atletico Madrid'i 3-1 mağlup etti.



Vicente Calderon'da ilk yarısı da Barcelona'nın 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada Katalan ekibine galibiyeti getiren goller 12, 57 (penaltı) ve 80. dakikada Messi'den gelirken, ev sahibi ekibin tek golü 69. dakikada Çek oyuncu Ujfalusi'den geldi.



Madrid ekibinde Heitinga 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Barcelona bu galibiyetle Nou Camp'ta oynayacağı rövanş maçı öncesinde büyük avantaj yakaladı. Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Maradona, Messi'nin şov yaptığı maçta tribünde yer aldı.