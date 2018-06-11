Messi'den Griezmann'a çağrı

Kariyerindeki en önemli eksiği tamamlamak için Dünya Kupası'na hazırlanan Arjantinli yıldız Lionel Messi turnuvadaki şanslarını değerlendirdi. Deneyimli futbolcu ismi Barcelona ile anılan Antoine Griezmann'ı da bir kez daha Katalan ekibine davet etti.

2018 Dünya Kupası'na sayılı günler kala takımlar son hazırlıklarını sürdürüyor. Geride bıraktığı zorlu eleme sürecine rağmen kadrosundaki yıldızlarla turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin'in en büyük umudu olan Lionel Messi, zafere ulaşmak için her şeyin kendilerine bağlı olduğunu yineledi...

'beIN Sports'ta yer alan habere göre; 'Rusya'da nasıl oynayacağımız ve görevimizi nasıl tamamlayacağımız kupanın kaderini belirleyecek'' sözleriyle gerçek rakiplerinin kendileri olduğunu belirten Messi, ''Oynadığımız son üç finali de kaybettik. Gerçekten çok zorlu günler yaşadık. Ancak tüm bu kayıplar bizim için birer deneyimdi ve Rusya'daki şampiyonlukla bunların hepsini unutabiliriz'' sözleriyle artık bir şeyler kazanmak için vakitlerinin geldiğini söyledi.

Yeni sezonda Barcelona'ya transfer olacağı konuşulan Antoine Griezmann hakkında konuşan Arjantinli yıldız, ''Şampiyonlar Ligi'nde tekrar zirveye çıkmak için en iyi oyuncuları kadromuza katmalıyız. Griezmann da bu oyunculardan bir tanesi. Eğer onu transfer edebilirsek bu beni heyecanlandırır. Ancak bunun kararını verecek kişi ben değilim. Kulüpte bir sportif direktörümüz var'' sözleriyle Fransız futbolcuya açık davet yaptı.