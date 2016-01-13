Messi'den Arda Turan yorumu

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Arda Turan'ın ilk iki maçındaki performansını değerlendirdi. “Luis Enrique’nin onu neden Barcelona’da görmek istediğini sanırım herkes kısa sürede anlamıştır" diyen Messi, "Arda Turan Barcelona’da, çünkü o bir dünya yıldızı. İlerleyen zamanda çok daha iyi olacak ve kulübümüze büyük değerler katacaktır. Şimdiye kadar sadece bana asist yaptı ama Suarez ve Neymar’a da aynı gol paslarını verecektir mutlaka” ifadesini kullandı.

"Fiziği, pasları..."

Barcelona’nın diğer yıldızları Suarez, Neymar ve İniesta da Arda’dan övgüyle bahsetti. İspanyol ekibinin yıldızları, “Sanki çok uzun zamandır bu takımda gibi. Çok iyi top saklıyor, fiziğini iyi kullanıyor ve pas organizasyonunun parçası olmayı başardı. Kısa sürede bu aşamayı yapan Arda’nın daha da iyi olacağından eminiz” mesajlarıyla 7 numaraya duyulan güveni gözler önüne serdi.