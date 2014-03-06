Messi yine saha ortasına kustu

Hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelen Romanya ve Arjantin golsüz berabere kalırken Lionel Messi, bir an kendini kötü hissetti ve saha içinde kustu.

Hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelen Romanya ve Arjantin golsüz berabere kaldı. National Arena'da oynanan mücadelede iki takım da pozisyonlar yakalasa da gol gelmedi. Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, karşılaşmanın 7.dakikasında kendisini kötü hissedip duraksadı. Yıldız oyuncunun kısa bir süre sonra ise sahaya kustuğu görüldü.

Daha önce de olmuştu

Barcelona forması giyen yıldız oyuncu sezon başında da takımı ile çıktığı bir karşılaşmada aynı durumu yaşamış, teknik direktör Tata da 'Oyuncum yorgun, ondan yaşandı bu durum' yorumunu yapmıştı.