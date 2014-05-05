T24 LogoT24 Logo
Spor

Messi yıllık 18 milyon euro ile Barcelona'da kalıyor

Barcelona Kulübü, uzun süredir yeni sözleşme görüşmeleri yaptığı Lionel Messi'de mutlu sona ulaşmak üzere

05 Mayıs 2014 19:56

Lionel Messi'nin bonuslarla beraber yıllık 16 milyon euro olan ücretini 18 milyon euroya çıkaracak olan yeni teklif, Arjantinli yıldızı 'dünyanın en çok kazanan futbolcusu' yapacak. İki taraf arasında ufak pürüzler dışında anlaşma sağlandığı, son görüşmenin yapılması için golcü futbolcunun babası Jorge Messi’nin Arjantin’den dönmesinin beklendiği belirtildi.

Marca’da yer alan habere göre, yıllık 20 milyon euro talebinde indirime giden Messi, bonuslar konusunda kulüpten anlayış bekliyor. Başarıya göre verilecek olan yıllık primler konusunda Messi’nin isteği kabul edilirse pürüz kalmayacak. Yıldız futbolcunun, her yıl artan bir bonus anlaşması istediği söyleniyor.

Önümüzdeki günlerde Messi'ye imza attıracağı ifade edilen Katalan ekibi, böylece yıldız ismin takımdan ayrılacağı şeklindeki dedikodulara son vermeyi planladığı belirtildi. 

Manchester City’nin, Arjantinli futbolcu ile yakından ilgilendiği ve Barcelona’ya 200 milyon euro bonservis bedeli teklifinde bulunduğu basına yansımıştı.

ETİKETLER

messibarcelonadünyanın en çok kazanan futbolcusuarjantin18 milyon euro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24