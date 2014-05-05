Messi yıllık 18 milyon euro ile Barcelona'da kalıyor

Lionel Messi'nin bonuslarla beraber yıllık 16 milyon euro olan ücretini 18 milyon euroya çıkaracak olan yeni teklif, Arjantinli yıldızı 'dünyanın en çok kazanan futbolcusu' yapacak. İki taraf arasında ufak pürüzler dışında anlaşma sağlandığı, son görüşmenin yapılması için golcü futbolcunun babası Jorge Messi’nin Arjantin’den dönmesinin beklendiği belirtildi.

Marca’da yer alan habere göre, yıllık 20 milyon euro talebinde indirime giden Messi, bonuslar konusunda kulüpten anlayış bekliyor. Başarıya göre verilecek olan yıllık primler konusunda Messi’nin isteği kabul edilirse pürüz kalmayacak. Yıldız futbolcunun, her yıl artan bir bonus anlaşması istediği söyleniyor.

Önümüzdeki günlerde Messi'ye imza attıracağı ifade edilen Katalan ekibi, böylece yıldız ismin takımdan ayrılacağı şeklindeki dedikodulara son vermeyi planladığı belirtildi.

Manchester City’nin, Arjantinli futbolcu ile yakından ilgilendiği ve Barcelona’ya 200 milyon euro bonservis bedeli teklifinde bulunduğu basına yansımıştı.