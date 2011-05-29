Messi: Yaptıklarımızın bilincinde değiliz

T24 - Manchester United'ı güzel futbolla yenerek Avrupa Şampiyonu olan Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi ''Bu takımın yaptıkları muazzam. Bugün için yaptıklarımızın bilincinde değiliz" dedi. Teknik Direktör Guardiola ise Messi için, "Umarım sıkılmaz" ifadesini kullandı.





Manchester United'ı 3-1 yenerek Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını tarihinde 4. kez müzesine götüren FC Barcelona'nın zaferi konuşulmaya devam ediyor.

Final maçının en iyi futbolcusu seçilen Lionel Messi, İspanyol basınında yer alan demeçlerinde, ''Bu takımın yaptıkları muazzam. Bugün için yaptıklarımızın bilincinde değiliz. Üstün olan taraf bizdik ve kazanmaya layıktık. Kazanmaya devam etmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

''Artık tatile çıktık, kupa elimizde ama tatilden döndüğümüzde herkes eşit olacak'' diyen Messi, yeniden bir final maçında gol attığına inanamadığını dile getirdi.

Barcelonalı diğer futbolculardan David Villa, ''Çok mutluyum, kazanma arzusuyla dolu, hırslı bir takımız. 3-1'lik skoru getiren golu attıktan sonra büyük bir rahatlık hissettim'' derken, Pedro Rodriguez de ''Finalde ilk golü atmak inanılmaz bir şey. Bizi sürekli takip eden taraftarlarımıza hediye etmek için güzel bir kupa'' diye konuştu. Gerard Pique ise Twitter aracılığıyla yayınladığı mesajda, sevgilisi Shakira'nın bu akşam Barcelona'da vereceği konsere tüm takım olarak gideceklerini duyurdu.

Öte yandan, Barcelona'nın Teknik Direktörü Josep Guardiola, ''Mükemmel bir maç çıkardık. Manchester United da finalde olmaya layıktı ve bu kupayı kazanmak zor oldu. Sadece kazanmadık aynı zamanda olağanüstü oynadık'' dedi. ''Bu Barça, futbol tarihinin en iyi takımı mı?'' sorusuna ise Guardiola, ''Bunu bilmek imkansız. Di Stefanolu Real Madrid'i ya da Ajax'ı, Liverpool'u görmedim. Gelecekte bizi en iyilerden biri olarak hatırlarlarsa bu bizim hoşumuza gider ama bunu başaracakmıyız bilemem'' cevabını verdi.

Guardiola, Messi ile ilgili ise ''Gördüğüm en iyi futbolcu ve eminim ki böylesini görmeyeceğim. Umarım sıkılmaz... Kulüp onun yanında olursa kendini daha rahat hisseder'' değerlendirmesinde bulundu.



Şampiyonluğun bedeli: 90 yaralı

Bu arada Barcelona'daki kutlamalar sırasında çıkan olaylarda 90 kişi yaralanırken, 20 kişi de gözaltına alındı.

Ülkedeki siyasi, ekonomik ve sosyal sistemin değişmesi istemiyle Katalonya Meydanı'nda eylem yapılmasından dolayı dev ekran bu kez Arca de Triunfo bölgesine kurulurken, burada maçı izleyen yaklaşık 35 bin Barcelonalı, bitiş düdüğünün arkasından şehir merkezine inerek kutlamalara başladı. Canaletas çeşmesinde toplanan taraftarlar şarkılar söyleyerek, Barcelona'nın 4. Şampiyonlar Ligi kupasını kutladı. Ancak saat 04.30'dan itibaren 50 kişilik bir grup polis koridoruna şişe ve taş gibi tehlikeli cisimler atıp, çevreye zarar vermeye başlayınca olaylar çıktı.

15'i polis olmak üzere toplam 90 kişi yaralanırken, 15 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 2'sinin durumunun ciddi oldukları açıklandı. Polis, sabaha kadar devam eden olaylarla bağlantılı olarak 20 kişiyi gözaltına aldı.



'Barça, Wembley'de göğe dokunuyor'

Öte yandan, Barcelona'nın kupayı kazanması İspanyol basınında bugün manşetlere çıkarken şu ifadeler kullanıldı:

''El Pais, 'Barça, Wembley'de göğe dokunuyor', ABC, 'Barcelona, Avrupa'yı 4. kez fethediyor', El Mundo 'Büyük bir Barça, 4. şampiyonluğunu almayı başarıyor', La Razon 'En iyi Barcelona, Avrupa şampiyonu', La Vanguardia 'Efsaneler', As 'SüperBarça, İspanyol futbolu Avrupa'nın zirvsinde olmaya devam ediyor', Marca 'Futbol, Barcelona Kulübü!', Sport 'Barca, Pedro, Messi ve Villa'nın golleriyle Manchester United'ın üzerinden geçiyor. Barcelona tarihinin en iyisi ve Messi olağanüstü''.