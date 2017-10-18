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Spor

"Messi ve Pique tartıştı" iddiası

Tartışmanın sebebinin Pique’nin kötü performansı ve politik söylemleri olduğu ileri sürüldü

18 Ekim 2017 17:47

La Liga'nın 8. haftasında Barcelona’nın Atletico Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı ve ilk puan kaybını yaşadığı maç sonrası Lionel Messi'nin, Gerard Pique ile soyunma odasında tartıştığı ve Messi’nin Pique’ye bağırdığı ileri sürüldü.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, maçtan sonra Wanda Metropolitana Stadyumu'nun koridorlarında Messi’nin Pique’ye son dönemdeki politik söylemlerinden dolayı kızgın olduğu için bağırdığı ve Arjantinli oyuncunun Pique’nin son dönemdeki kötü performansının buna bağladığı kaydedildi.

Konuyla ilgili konuşan İspanyol gazeteci Eduardo Inda, ‘’Messi, son dönemde yaşanan politik kaosun Barcelona futbol takımını saha içinde etkilediğini düşünüyor. Bu yüzden Pique’ye soyunma odasında çıkıştı. Kavganın altında yatan sebep buydu. Messi takım arkadaşlarının sadece sezona konsantre olmasını istiyor’’ dedi.

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